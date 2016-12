Lecce, aggredisce vigile e gli stacca il naso a morsi: arrestato 30enne

19:16 - Dopo un diverbio, ha aggredito un vigile urbano staccandogli il naso a morsi. E' accaduto a Poggiardo, in provincia di Lecce, dove un uomo di 30 anni, Davide Mauro, di Ortelle (Lecce), con precedenti episodi di violenza, è stato portato in carcere dai carabinieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi nei confronti di un agente della polizia municipale.

Dopo aver avuto un diverbio con un 20enne del posto, Mauro era stato raggiunto a casa da due agenti della polizia municipale di Ortelle per chiarire la dinamica dei fatti.



Un pugno in testa e il morso al naso - Visto l'evidente stato di agitazione del giovane, che in passato è stato in cura in un centro di igiene mentale, uno dei vigili ha deciso di chiedere l'intervento dei medici del 118. Non essendoci campo all'interno dell'abitazione, l'agente è uscito per telefonare col cellulare. A quel punto Mauro ha prima sferrato un pugno alla nuca del vigile rimasto in casa, lo ha stordito e si è avventato mordendolo e staccandogli il naso.



Il vigile, Giorgio Picci, è stato ricoverato in ospedale dove si valuterà se e quando sottoporlo ad un intervento chirurgico ricostruttivo.