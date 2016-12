Lecce,30enne sparito: allarme

00:00 - Un artigiano di 30 anni, Alessio Capone, titolare di un'impresa per la realizzazione di opere in cartongesso, è scomparso da sabato in Salento. A denunciare la scomparsa dell'uomo, che ha un figlio di un anno e mezzo, è stata la sua compagna che ha riferito ai carabinieri che Capone sta attraversando un momento delicato dopo aver fatto un importante investimento per acquistare apparecchiature per la sua l'azienda. Ricerche su tutto il territorio.