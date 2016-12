4 settembre 2014 Incidente all'Ilva di Taranto, operaio muore travolto da mezzo meccanico La vittima, 54 anni, era dipendente della ditta "Global Service". I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno indetto 24 ore di sciopero Tweet google 0 Invia ad un amico

17:11 - Un operaio 54enne, Angelo Iodice, dipendente della ditta "Global Service", è morto all'interno dello stabilimento dell'Ilva di Taranto. L'uomo è stato travolto sui binari da un mezzo meccanico dello stabilimento siderurgico (guidato da un altro operaio) mentre era impegnato in attività di manutenzione nell'area dell'Acciaieria 1, dove nei giorni scorsi si era verificato un grosso sversamento di ghisa.

L'operaio stava eseguendo operazioni di ripristino di un binario quando è' stato travolto da un macchinario gommato con ruote in ferro, chiamato "Colmar", utilizzato per lavori di manutenzione. Non è ancora chiaro se la vittima abbia attraversato improvvisamente i binari o se sia stato il conducente del mezzo a non accorgersi della presenza dell'operaio. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti.



Sindacati indicono 24 ore di sciopero - Dopo l'incidente avvenuto nell'Acciaieria 1 dello stabilimento Ilva di Taranto, costato la vita all'operaio 54enne originario della provincia di Caserta, i sindacati di categoria Fim, Fiom e Uilm hanno indetto 24 ore di sciopero, a partire dalle 15 di giovedì. Lo sciopero dei sindacati per il momento riguarda i dipendenti diretti dello stabilimento, ma dovrebbe essere esteso anche alle aziende dell'appalto.