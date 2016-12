Incendio in una villa nel Barese, morti due anziani fratelli

11:16 - Due persone, Nicola e Anna Di Turi, fratello e sorella, rispettivamente di 85 e di 75 anni, sono morti in un incendio che si è sviluppato all'alba per cause in corso di accertamento in una villetta di via Barletta, a Modugno (Bari). Entrambi, trovati riversi per terra, sono morti, secondo i primi accertamenti, per asfissia in seguito ai fumi sprigionati dalle fiamme. Lui era vedovo, lei da tempo era costretta a vivere su una sedia a rotelle.

Con i due anziani fratelli viveva la figlia dell'uomo, infermiera, che non era nell'abitazione in quanto era al lavoro, in turno di notte. Le fiamme potrebbero essersi sprigionate per un corto circuito. Ancora da stabilire se i due anziani siano morti per le fiamme o per asfissia da fumo, e se l'uomo sia rimasto bloccato in casa nel tentativo di portare all'esterno della villetta la sorella bloccata sulla carrozzina. A dare l'allarme al 115 sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118.