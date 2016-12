Ilva, Ronchi: aria Taranto buona

12:35 - "La qualità dell'aria a Taranto è buona, in particolare per le polveri sottili i dati sono tra i migliori delle città italiane". Lo ha detto il subcommissario ambientale dell'Ilva, Edo Ronchi, citando i dati dell'Arpa pugliese. Per risolvere la crisi dell'acciaieria, ha sottolineato, servono risorse per almeno 800 milioni di euro. "Per accelerare il processo di risanamento - ha aggiunto - occorre un commissario con poteri di intervento".