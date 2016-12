Gravina di Puglia, ucciso con due colpi di pistola il "paladino della legalità"

15:58 - Un uomo di 49 anni, Pietro Capone, è stato ucciso con due colpi di pistola alla testa a Gravina di Puglia, in provincia di Bari. Il fatto è avvenuto lunedì notte. Capone era noto per aver presentato in passato numerose denunce per irregolarità compiute dalla pubblica amministrazione, e in città era conosciuto come un "paladino della legalità".

Gli inquirenti escludono che l'omicidio sia maturato in ambienti criminali. L'attenzione è rivolta alle tantissime denunce presentate, negli ultimi 10 anni, da Capone. Esposti che hanno portato anche a sequestri penali. Uno di questi potrebbe aver causato il risentimento di qualcuno nei suoi confronti.



In Procura a Bari la vittima era un volto noto: si aggirava spesso nei corridoi, in attesa di parlare con i pm titolari dei fascicoli aperti sulla base delle sue denunce. "Si era fatto tanti nemici", è la voce comune.



Proprietario terriero e immobiliare, lavorava amministrando i beni di famiglia. Secondo quanto riferito dagli investigatori, era distante anche dai famigliari per motivi di eredità.