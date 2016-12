Furti di carburante, sei arresti

06:43 - Operazione dei carabinieri contro un gruppo specializzato in furti di carburante ai danni di aziende e depositi di gasolio in Puglia, Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Campania. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno portato all'arresto di sei pregiudicati accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a compiere furti. Il gruppo sarebbe stato attivo da circa 2 anni.