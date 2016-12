Foggia, rissa al battesimo per i palloncini: 5 arresti

09:29 - Un battesimo si trasforma in rissa, con tanto di arresti e carabinieri al seguito. E' successo nel Foggiano: per futili motivi, verosimilmente riconducibili alla distribuzione di palloncini ai bambini presenti in sala, dopo un'accesa discussione i protagonisti della vicenda sono venuti alle mani. Oltre a spintoni, calci e pugni, in sala sono volati bicchieri, sedie, bottiglie e piatti. Cinque le persone finite in manette.

Decisivo, racconta FoggiaToday, il tempestivo intervento dei carabinieri che fortunatamente ha consentito di porre fine alla disputa che aveva coivolto anche i commensali intervenuti nel tentativo di sedare la furibonda lite. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Sette le persone ferite e danni ingenti al ristorante. Sedati gli animi, i cinque venivano accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti, poi sottoposti agli ai domiciliari presso le rispettive abitazioni.