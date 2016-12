20:34 - L'ex conduttrice Rai Eleonora De Nardis ha ferito il compagno Piero Lorusso con un coltello a Ostuni (Brindisi) ed è stata posta agli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni personali. La donna ha aggredito l'uomo l'altra notte in un'abitazione del centro storico della località turistica, vicino a un pub affollato. L'arma usata è stata poi sequestrata dalla polizia nell'appartamento che la coppia aveva affittato nel borgo antico.

I fatti si sono verificati attorno all'una di notte. Gli avventori di un pub nel centro storico di Ostuni hanno raccontato alla polizia di aver sentito le urla di una donna provenire da un appartamento, poi i lamenti di un uomo. Qualche minuto dopo Lorusso è sceso in strada con il braccio sinistro sanguinante. Ha chiesto aiuto e, poco dopo, è giunta sul posto un'ambulanza che lo ha condotto all'ospedale di Ostuni, dove l'uomo è tuttora ricoverato.



In mattinata la polizia ha ascoltato alcuni testimoni, poi la giornalista romana che stava trascorrendo le vacanze assieme al compagno in un appartamento di Ostuni. Indagini in corso per accertare il movente dell'accaduto, da ricercare probabilmente in questioni personali. Lorusso, professore universitario e avvocato romano, è stato talvolta ospite di alcune trasmissioni televisive.



L'esperienza professionale in Rai della De Nardis comincia nel 2000 come consulente e intervistatrice a Porta a Porta. Successivamente, per due anni, è redattrice e inviata di Tg2 Costume&Società. Nel 2003 conduce una rubrica per UnoMattina Estate weekend ed è co-conduttrice della striscia quotidiana In giardino su RaiUno.



L'ultimo contratto con la Rai della De Nardi risale al 2005. "Le sue collaborazioni, per alcune trasmissioni e programmi Rai, si sono interrotte nel 2005. Risale proprio a quell'anno l'ultimo contratto per la testata Isoradio", chiarisce Viale Mazzini in una nota.