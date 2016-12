Disoccupato con 658 euro al mese Andria, sequestrati beni per 1 milione

08:22 - I carabinieri di Andria hanno eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo di beni per un milione di euro nei confronti di un 46enne. L'uomo risulta percepire un assegno di disoccupazione ma ha un appartamento di lusso, 3 automobili, un negozio di articoli per la casa, due scooter, due conti correnti bancari e quote societarie. L'uomo, arrestato per spaccio di cocaina e marijuana, è attualmente sotto processo per queste accuse.

Gli accertamenti patrimoniali hanno evidenziato disponibilità di beni mobili e immobili, per un valore stimato di un milione di euro circa, assolutamente sproporzionata rispetto all'esiguo reddito di 658 euro al mese, comprensivo di indennità di disoccupazione e assegni familiari. Inoltre, negli ultimi anni il 46enne ha acquistato e rivenduto 29 autoveicoli e 13 motocicli.



Il provvedimento è stato emesso ai sensi della legislazione antimafia che consente, anche per altri reati, tra cui lo spaccio di stupefacenti, di sequestrare i beni di cui l'interessato non è in grado di dimostrare la legittima provenienza. Il provvedimento cautelare diverrà confisca nel caso di condanna definitiva e i beni transiteranno nel patrimonio dello Stato.