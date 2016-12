Detenuta evasa a Lecce: "l'amantide" rintracciata dai carabinieri a Roma

19:43 - Rosa Della Corte, la detenuta evasa a fine agosto dal carcere di Lecce, è stata rintracciata dai carabinieri in zona Tor San Lorenzo, vicino a Roma. La donna non era rientrata nell'istituto penitenziario pugliese dopo una licenza premio. La Della Corte è stata condannata per l'omicidio del suo fidanzato, avvenuto nel 2003, a Casandrino, in provincia di Napoli.

Per questo motivo la Della Corte, che deve scontare 18 anni di carcere, era stata soprannominata "l'amantide di Casandrino". Recentemente si era presentato alle forze dell'ordine il suo attuale compagno, Lorenzo Trazza, 26 anni, per dimostrare che la donna non fosse fuggita con lui.