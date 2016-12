09:45 - Un uomo di 78 anni, Crocefisso Fina, è morto nell'incendio delle stoppie che aveva acceso nei pressi della sua abitazione di campagna a Torchiarolo, in provincia di Brindisi. E' stato un nipote a trovare il corpo per metà bruciato dalle fiamme sprigionatesi dall'erba secca. Non è stato accertato se l'anziano sia morto carbonizzato o intossicato dal fumo dell'incendio.