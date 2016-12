Cucinano una ricetta con i fiori vista in tv: coppia di anziani in ospedale

07:41 - Due coniugi ultraottantenni sono stati ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Casarano, nel Leccese, dopo aver mangiato fiori raccolti in giardino e preparati secondo una ricetta vista in tv: la pianta è risultata essere allucinogena. A dare l'allarme è stata una parente, preoccupata perché non riusciva a contattare i due: soccorsi e trasportati in ospedale, sono stati sottoposti a lavanda gastrica e i medici si sono riservati la prognosi.