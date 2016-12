26 agosto 2014 Commento omofobo sullo scontrino della pizzeria, "Mi raccomando so' ricchioni" Taranto, al momento di pagare il conto il gruppo ha visto quanto scritto: "Anche il proprietario del locale era senza parole" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:50 - Il cameriere di una pizzeria nel Tarantino scrive una frase mentre prende le ordinazioni da un gruppo di ragazzi e il commento "Mi raccomando so' ricchioni" finisce stampato sullo scontrino. Al momento di pagare, i giovani si accorgono di quanto scritto. "Non volevamo credere ai nostri occhi – hanno raccontato a BrindisiOggi.it che riporta la notizia -. Siamo andati dal proprietario per chiedere spiegazioni. Lo stesso è rimasto senza parole".

"Il giorno successivo il titolare ci ha contattati per farci nuovamente le scuse e dicendoci che aveva allontanato dalla pizzeria il cameriere che aveva scritto la frase offensiva. Noi però in quel locale non ci ritorneremo più", ha spiegato uno dei ragazzi.