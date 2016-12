21:53 - Una nave battente bandiera panamense, giunta nel porto di Brindisi per scaricare 12.100 tonnellate di olio di palma, è stata "fermata" della Capitaneria di porto perché "non sicura per la navigazione e potenzialmente inquinante". La nave, la Pacific Stream, sarebbe dovuta ripartire da Brindisi per Genova. Non potra' ripartire prima di aver risolto ogni problematica, a garanzia dell'assenza di rischi.