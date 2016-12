Brindisi, bambino muore travolto dal cancello di casa

00:17 - Un bambino di 7 anni è morto schiacciato dal cancello di una villa dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Il cancello non era stato fissato sui binari. E' accaduto a San Vito dei Normanni, nel Brindisino. Il piccolo è stato portato in ospedale, ma è giunto privo di vita. La salma è a disposizione del pm di turno del tribunale di Brindisi.

Il piccolo è stato portato subito in ospedale dai suoi genitori ma la corsa si è poi rivelata inutile. Il pm De Nozza ha aperto un'indagine e deciderà nelle prossime ore se disporre l'autopsia. Il magistrato delegherà accertamenti ai carabinieri che avranno il compiuto di stabilire se sono state rispettate le misure di sicurezza previste dalla legge in occasione dei lavori edili. L'incidente è avvenuto in una contrada di campagna.