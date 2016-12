Bimba rapita, la sequestratrice spiega: "Volevo solo giocare con lei"

13:29 - "Era sporca, era trasandata, volevo portarla a casa e prendermi cura di lei, volevo giocare un po' con lei": lo ha raccontato in lacrime durante l'interrogatorio di garanzia in carcere davanti al gip Vincenzo Brancato, Valentina Piccinonno, di 31 anni, accusata, insieme al suo compagno, Giovanni Giancane, di 45 anni, di aver rapito la sera di lunedì scorso a Monteroni di Lecce una bimba di 6 anni, di nazionalità bulgara, poi liberata dai carabinieri che hanno fatto irruzione in casa della donna.