Bari, uccise rapinatore: condannato

00:31 - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione per l'ex consigliere regionale pugliese, Enrico Balducci, gestore di un distributore di carburante a Palo del Colle (Bari), accusato di aver ucciso il 23enne Giacomo Buonamico durante un tentativo di rapina nel 2010. La condanna per omicidio preterintenzionale inflitta in secondo grado, nel giugno 2013, con l'attenuante della provocazione, diventa così definitiva.