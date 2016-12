23:15 - I passeggeri del volo Siviglia-Bari sono stati invitati a "sottoporsi, in via precauzionale, alla profilassi consigliata dalle autorità competenti" dopo il "ricovero per sospetta meningite di un passeggero". Lo comunica Aeroporti di Puglia in una nota. Il passeggero, dopo aver accusato un malore nello scalo barese, è stato soccorso e condotto al policlinico di Bari, dove è ricoverato nel reparto malattie infettive.