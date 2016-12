Bari, sequestrata in casa per cinque mesi dall'ex: due in manette

21:10 - L'uomo con cui aveva una relazione l'avrebbe segregata in casa per cinque mesi, costringendola ad avere con lui rapporti sessuali. Con l'accusa di sequestro di persona è stato arrestato Giuseppe Lella, 36 anni, di Cassano delle Murge (Bari) e con quella di concorso Ripalta Borrelli, 40, che avrebbe aiutato l'aguzzino. La vittima, 23 anni, è stata tenuta prigioniera dai due da settembre 2013 a febbraio 2014 ed è rimasta incinta.

Giuseppe Lella, ex sorvegliato speciale con condanne per furto, ricettazione ed estorsione, è detenuto nel carcere di Bari da sabato.



La "liberazione" grazie a un ricovero in ospedale - I genitori della vittima, che non condividevano la relazione, avevano interrotto ogni rapporto con la figlia. "Mi costringeva ad avere rapporti sessuali mentre piangevo - ha dichiarato la 23enne agli investigatori - mi trattava come un pupazzo". Sarebbe riuscita a liberarsi dai suoi presunti aguzzini grazie all'aiuto di un medico, durante un ricovero in ospedale per una minaccia di aborto.



Dopo la denuncia, sono iniziate le indagini dei carabinieri, coordinate dal pm della Procura di Bari, Fabio Buquicchio, che nelle scorse settimane ha chiesto e ottenuto l'arresto dei due.