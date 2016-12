Bari, maxi truffa ai danni Inps

06:33 - I carabinieri, in collaborazione degli ispettori della Direzione provinciale pugliese dell'istituto previdenziale, hanno scoperto una presunta truffa all'Inps da 10 milioni di euro legata all'assunzione fittizia di 831 braccianti agricoli. Centinaia i controlli svolti in tutta la provincia di Bari: scoperte false attestazioni di posizioni lavorative inesistenti. L'Inps aveva provveduto a erogare prestazioni assistenziali non dovute.