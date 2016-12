Bari, assalto a caveau di una banca

08:45 - Un commando composto da una decina di persone ha preso d'assalto nella notte il caveau dell'istituto di vigilanza Secur Service nel rione San Pio, a Bari. I banditi, sparando alcuni colpi d'arma da fuco in aria, sono riusciti a portare via una cassaforte che era nell'edificio e al cui interno c'erano valori non ancora quantificati. Per giungere all'obiettivo il gruppo criminale ha organizzato diversi blocchi stradali, in tutte le direzioni.