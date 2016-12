19:05 - Non è riuscito a sopportare la fine della sua storia d'amore: si è chiuso in auto e si è dato fuoco davanti al luogo di lavoro della sua ex a Toritto, nel Barese, ed è morto carbonizzato. L'uomo, un 40enne di Bitonto, era andato a trovare la sua ex: i due hanno parlato per un po', e quando si sono salutati lui è salito in auto e si è ucciso.