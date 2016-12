Auto a fuoco, paura per Vittorio Sgarbi

14:08 - Momenti di paura per Vittorio Sgarbi, la cui auto è andata a fuoco per un corto circuito all'impianto elettrico mentre il critico, nella serata di martedì, era in viaggio tra Grottaglie, nel Tarantino, e Villa Castelli, in provincia di Brindisi, per raggiungere Ceglie Messapica dove ha presentato il suo libro. Tutte illese le persone all'interno della vettura: Sgarbi era in viaggio con l'autista e due collaboratrici.

Le fiamme che hanno distrutto la Lancia Thesis a bordo della quale Sgarbi si trovava con le altre tre persone si sono generate da un corto circuito all'impianto elettrico della vettura, verificatosi proprio mentre era in marcia. Illesi tutti gli occupanti, Sgarbi incluso, che sono riusciti a uscire dall'abitacolo prima che il fuoco si diffondesse.



Alle 23.15 Sgarbi ha comunque raggiunto Ceglie Messapica e dato il via alla serata dedicata suo libro "Il punto di vista del cavallo. Caravaggio", atteso non senza un po' di apprensione, da tutti coloro che dalle 20.30 erano nel cuore della cittadina messapica per partecipare alla iniziativa.