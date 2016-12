00:42 - Una palazzina è crollata in via Teresita, ad Andria. Sembra sia stata una fuga di gas da una bombola di gpl a dare origine all'esplosione e poi al crollo nel quale sono rimaste ferite due persone: una donna di 80 anni e un uomo di 65. Quest'ultimo ha riportato ustioni sul 15 per cento del corpo. I due feriti occupavano distinti appartamenti al piano terra. Per loro è stato necessario il ricovero in ospedale.