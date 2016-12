8 settembre 2014 Alluvione sul Gargano, caduta in sei giorni la pioggia prevista nella zona in un anno In Puglia l'ultimo di una serie di eventi estremi che hanno colpito il territorio Tweet google 0 Invia ad un amico

11:38 - La violenta ondata di maltempo che ha colpito la scorsa settimana il Gargano rappresenta soltanto l'ultimo di una serie di fenomeni estremi che hanno colpito il territorio, con intense piogge concentrate in poche ore o in pochi giorni. Nella zona di Peschici, nell'arco di sei giorni le stazioni meteo hanno misurato fino a 500mm di pioggia: una quantità paragonabile a quella che, nelle stesse zone, dovrebbe in media cadere annualmente.

I temporali che in maniera insistente hanno investito il Gargano sono stati causati da un vortice di bassa pressione che per più giorni ha stazionato tra il basso Adriatico e i Balcani. Questo vortice ha avuto origine dall'arrivo sul Sud Italia della perturbazione n. 1 di settembre, proveniente dal Mare del Nord, che ha attraversato tutta la Penisola col suo carico di aria fresca.



La presenza per diversi giorni di un'area di alta pressione estesa dall'Atlantico fin sull'Europa settentrionale, ha determinato un blocco delle correnti occidentali e, da qui, la persistenza nella stessa area del vortice, e quindi dei fenomeni ad esso associati. Oltre a questo, il contrasto termico tra l'aria più fresca contenuta nel vortice e alimentata anche da una ventilazione da Nordest e lo strato di atmosfera caldo-umido a contatto con i nostri mari ha dato luogo a fenomeni di forte intensità. Fenomeni che, sfortunatamente, si sono concentrati proprio sulla Puglia settentrionale.



I precedenti - L'alluvione del Gargano non rappresenta un caso isolato, ma l'ennesimo esempio di evento meteorologico estremo, una situazione sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici. Il riscaldamento globale infatti, determinando un aumento della temperature, fornisce anche una maggiore energia alle perturbazioni. Tra gli eventi meteorologici estremi che, negli ultimi anni, hanno colpito l'Italia ricordiamo: 540mm di pioggia caduti nell'arco di 24 ore in Veneto nel novembre 2010, 480mm in 6 ore nell'ottobre 2011 alle Cinque Terre, 500mm in 5 ore nel novembre 2011 a Genova, 400mm in 24 ore nel novembre 2013 in Sardegna, 500mm in 6 giorni nel Foggiano nel settembre 2014.