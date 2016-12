Alluvione in Puglia, disperso 70enneA Peschici camping travolti dal fango

Continua l'emergenza maltempo in Puglia, in particolare nel Gargano colpito da forti piogge. Nella zona di Peschici, due camping sono stato invasi dalle acque dei fiumi esondati. Almeno una persona è dispersa: si tratta di un 70enne, Vincenzo Blenx. Ritrovato, invece, il corpo senza vita di Antonio Facenna, il 24enne allevatore di Vico del Gargano disperso dalla sera di mercoledì nelle campagne di Carpino.

19:18 Mille campeggiatori sfollati

Il bilancio dei danni stilato dalla prefettura di Foggia è pesante: un 24enne morto (Antonio Facenna), un 70enne disperso (Vincenzo Blenxs), mille campeggiatori sfollati (40 sono ospitati in strutture ricettive, gli altri sono tornati a casa), altre 40 persone sono state evacuate a San Marco in Lamis, altre 15 famiglie a San Giovanni Rotondo. Il rione 'Calena' di Peschici è stato a lungo senza energia elettrica, così come alcune zone di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

"La situazione è pesantissima". Lo ha detto il prefetto di Foggia, Luisa Latella, criticando però le notizie "allarmistiche e infondate" riportate da alcuni organi di informazione secondo cui due bambini risultavano dispersi. "La situazione - ha detto - oggettivamente è pesantissima, ma non accetto che si possano riportare notizie sulla morte (non vere) di alcune persone e che hanno sollevato forti preoccupazioni da parte di parenti e amici di coloro che si trovavano in campeggio a Peschici. Non si può giocare con la vita della gente".

17:39 Domani Gabrielli e Vendola nelle zone colpite

Il capo dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, e il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, visiteranno domani le zone del Gargano colpite dal nubifragio che ha provocato negli ultimi giorni una vittima, un disperso e un migliaio di turisti sfollati all'alba di oggi dai campeggi di Peschici.

16:50 Vendola: "La Puglia si stringe al suo Gargano"

"La Puglia si stringe al suo Gargano, colpito nella vita, nella sua natura, nelle sue infrastrutture". Lo scrive in una nota diffusa poca fa il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. "E' una tragedia immensa, a cui in queste ore corrisponde - aggiunge Vendola - uno sforzo straordinario e generoso di tutte le strutture preposte alla protezione civile e di tanti volontari. Un evento meteorologico estremo ha bombardato un territorio delicato, fragile, spesso oggetto di abusi. Appena completate tutte le operazioni di soccorso alle persone, sarà necessario mettere subito mano alla ricostruzione e alla messa in sicurezza dei luoghi travolti dall'alluvione".

16:30 Sindaco: "Ho avuto molta paura"

"Ho avuto paura, la prima notte, non ho vergogna a dirlo, ho avuto molta paura, non sapevo cosa fare, temevo per la vita delle persone, ho usato sirene e altoparlanti, vedevo scendere fango. Una cosa impressionante". Lo racconta Angelo Cera, sindaco di San Marco in Lamis, il primo comune colpito dal nubifragio che si è abbattuto sul Gargano.

16:04 Ritrovato il corpo del giovane disperso

E' stato ritrovato il corpo senza vita di Antonio Facenna, il 24enne allevatore di Vico del Gargano disperso dalla sera di mercoledì quando era uscito da casa per verificare la situazione alla sua masseria e al bestiame che vi era custodito, nelle campagne di Carpino, flagellato da un nubifragio. Lo si apprende dalla Prefettura.

15:55 Camper e roulotte in mare a Peschici

Una decina di camper e roulotte sono finite in mare nella zona di Peschici per l'ondata di maltempo che ha colpito la zona travolgendo anche alcuni campeggi. La locale capitaneria di porto è in azione per cercare eventuali persone rimaste intrappolate nei veicoli. In mattinata, due persone finite in mare con una roulotte sono state salvate.

15:53 Prefettura ai cittadini: "Non uscite di casa"

La prefettura ha invitato i sindaci delle zone più colpite ad avvisare i cittadini di non uscire da casa e di avventurarsi in auto sulle strade interpoderali. A Peschici, oltre ai mezzi di terra dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della Protezione civile, ci sono anche mezzi anfibi della Capitaneria di porto e sommozzatori. Due elicotteri, uno dei vigili del fuoco e l'altro della Protezione civile, non possono alzarsi in volo per le condizioni atmosferiche proibitive.

15:48 Protezione civile: "Situazione critica"

E' "critica", informa in una nota la Protezione civile pugliese, la situazione sul Gargano dove "tutte le forze regionali stanno operando e collaborando per mettere in sicurezza il territorio e aiutare la popolazione". Sono operative le squadre di volontari della provincia di Foggia a cui si sono affiancate da ieri quelle delle province di Bari, Bat e Taranto, che operano con idrovore su Vieste, Peschici e San Giovanni Rotondo, in particolare. Inoltre, è in arrivo al Gino Lisa di Foggia un elicottero con verricello del Corpo forestale della Basilicata che affiancherà quello dei vigili del fuoco per operazioni di soccorso e di emergenza.

15:38 Cinquemila persone senza elettricità

Sono circa 5mila le utenze non raggiunte dalla corrente elettrica nel Gargano a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la zona. Evacuati alcuni centri abitati limitrofi alle frane tra i comuni di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo nel Gargano. Gli agenti della forestale sono anche intervenuti sulla strada Garganica all'altezza del bivio Ischitella, interrotta a causa di un allagamento: tratti in salvo gli occupanti di alcune vetture e un pullman bloccati.

15:15 Vieste, soccorse persone nel camping allagato

Nel camping Selva dei Pini di Vieste gli uomini del Corpo forestale hanno soccorso le persone in difficoltà all'interno del campeggio che era reso impraticabile dal fango. Altri interventi anche in analoghe strutture.

15:10 Salvate tre persone a Carpino

Sono venti le pattuglie appartenenti alle strutture territoriali del Corpo forestale dello Stato impegnate nel foggiano nelle attività di soccorso. A Carpino, in località Correntino, la forestale ha messo in salvo tre persone che erano rimaste isolate. Nello stesso comune, in seguito a fughe di gas a causa della rottura delle tubature, i militari hanno agevolato l'intervento delle squadre di operai addetti alla manutenzione della rete di distribuzione.

15:08 Smentito il ritrovamento del corpo dell'anziano disperso

La prefettura di Foggia ha smentito la notizia del ritrovamento, da parte della Capitaneria di porto, del corpo dell'uomo settantenne scomparso a Peschici, come riferito in precedenza dalla stessa prefettura. Le ricerche nella zona proseguono.

13:01 Disperso un 70enne a Peschici

Un anziano di 70 anni, Vincenzo Blenx, risulta disperso nel Gargano in seguito al maltempo che si sta abbattendo da giorni in provincia di Foggia. Si tratta, a quanto si è appreso dalla prefettura di Foggia, di un uomo scomparso nella zona di Peschici e del quale non si hanno più notizie.

11:24 Gente sui tetti a Peschici

Situazione sempre più complessa. Difficile accedere ai luoghi alluvionati a causa delle piogge che hanno reso impraticabile molte strade, come la provinciale Vieste-Peschici per la caduta di un albero. Numerosi gli allagamenti sul lungomare di Vieste. La gente, secondo un sms lanciato da un abitante di Peschici a un suo amico di Foggia, è salita sui tetti in attesa dei soccorsi.