Usavano baby-pusher, sgominata banda di delinquenti

17:35 - I loro genitori li costringevano a fare i corrieri della droga a 10-11 anni. Erano i piccoli pusher che consegnavano le sostanze stupefacenti ai tossicodipendenti e che portavano a casa i soldi. In caso di rifiuto, per loro erano botte. La scoperta emerge dalle indagini dei carabinieri di Foggia, che hanno smantellato una presunta organizzazione dedita a spaccio, rapine e detenzione di armi. Per 41 persone è scattata l'ordinanza di custodia cautelare.

Un altro indagato è sfuggito alla cattura ed è ricercato. Significativo il bilancio dell'inchiesta che ha interessato le città di Margherita di Savoia e Cerignola: oltre 1300 sono stati gli episodi totali di spaccio accertati dagli investigatori, 150mila euro il giro di affari stimato del gruppo criminale tra marzo e ottobre 2011.



Per comunicare tra di loro i pusher - secondo l'accusa - usavano un sofisticato sistema di comunicazione in codice per nascondere l'identità delle persone che dialogavano e l'oggetto reale delle conversazioni. Per indicare lo stupefacente, si spaziava in vari campi: "motorino", "caffè", "motore grande", "macchina"; "persone"; "cipolline" (termini che stanno ad indicare le dosi di cocaina confezionate per lo spaccio da strada).