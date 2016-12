Taranto,esplosione all'Ilva: danni

14:47 - Un'esplosione si è verificata all'interno del refettorio delle pulizie industriali dell'acciaieria 2 dello stabilimento Ilva di Taranto. Lo rende noto l'Unione sindacale di base. "Lo scoppio ha prodotto ingenti danni. Solo per un caso fortuito in quel momento non era presente nelle vicinanze alcun lavoratore. Questo ha evitato che l'incidente avesse conseguenze drammatiche", ha spiegato il coordinatore dell'Usb, Francesco Rizzo.