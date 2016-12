21:23 - Un commerciante di 52 anni è stato arrestato a Taranto per tentato omicidio, porto e detenzione di pistola modificata e non denunciata, dopo aver sparato contro l'ex convivente di 27 anni ferendola di striscio. Soccorsa dal 118, la donna è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. L'uomo era già stato arrestato nel 2012 per maltrattamenti e stalking.