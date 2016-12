Rapina "integrale" nel Barese

18:21 - Pistola in un pugno e volto coperto. Quattro rapinatori hanno assaltato un supermercato di Palo del Colle in provincia di Bari davanti ai clienti paralizzati dalla paura. Si tratta di giovani già noti alle forze dell'ordine tra cui due minorenni. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso mostrano tre uomini coperti da un passamontagna entrare nell'esercizio commerciale e tentare di aprire i registratori di cassa. Non riuscendoci - inferociti - li estirpano e li portano via di corsa sotto gli occhi attoniti di clienti e cassiere.

Ad attenderli all'esterno un complice li attendeva in auto con il motore acceso. Scattato l'allarme, i Carabinieri di Modugno sono riusciti ad intercettarli. Dopo l'inseguimento per le vie del paese, l'arresto dei quattro rapinatori. A bordo dell'auto sono stati rinvenute due pistole giocattolo, arnesi da scasso e un bottino da 330 euro. I due maggiorenni sono stati portati al carcere di Bari mentre gl altri due - non ancora 18enni - sono stati affidati all'Istituto Penale per minorenni.