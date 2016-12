Puglia, maxi operazione antiusura

17:50 - Tassi di interesse esorbitanti, dal 90 al 160 per cento addirittura. Imprenditori e non: sono una trenitina le vittime degli strozzini costretti a tirare fuori cifre che non potevano nemmeno permettersi. Scattati, infatti, arresti e sequestri da parte della Guardia di Finanza di Taranto che ha seguito e documentato tutti i passaggi di denaro. Durante una perquisizione trovata anche una pistola con matricola abrasa e nascosta.