Blitz anti-droga dei militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Taranto, in collaborazione con i comandi provinciali di Bari e Napoli e della sezione Aerea di Bari. Eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 persone: gli indagati avrebbero fatto parte di una presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Sequestrati beni per 220mila euro.