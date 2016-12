10:32 - Un 43enne di Barletta è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L'uomo, durante una lite, ha rincorso per casa e preso a cinghiate i figli di 3 e 9 anni e ha tirato per i capelli la moglie. E' stata la donna, assieme ai suoi bambini, a dare l'allarme al 112. I militari, arrivati nell'appartamento, hanno trovato i due bimbi e la loro mamma in preda al terrore.