19:49 - Ilva ancora fuori dai parametri previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia). Il ministero dell'Ambiente ha diffidato l'azienda di Taranto per "inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame Aia del 26 ottobre 2012". La diffida è arrivato in seguito alla presentazione dei risultati dell'ispezione Ispra-Arpa, effettuata il 10 e 11 settembre.