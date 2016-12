00:53 - Attimi di paura per due pescatori di un motopeschereccio dopo che le reti avevano preso fuoco per aver tirato su dal fondale, presumibilmente, alcuni frammenti di una bomba al fosforo. L'incidente si è verificato a circa tre miglia marittime dal porto di Manfredonia. I pescatori, dopo aver visto fuoriuscire fumo nero dalle reti quasi in fiamme, le hanno subito rigettate in mare.