Lucera, bimba muore investita dall'auto dello zio durante una festa

10:17 - Tragedia durante una festa nelle campagne di Lucera, in provincia di Foggia. Una bimba di 3 anni è morta dopo essere stata investita accidentalmente dall'auto dello zio. L'uomo stava facendo manovra di retromarcia, e non si è accorto che la piccola era dietro la macchina. La bimba è stata ricoverata d'urgenza in ospedale, ma è morta poco dopo. Sul posto è giunta la polizia per gli accertamenti.