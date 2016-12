21:40 - Undici persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Lecce sulla morte di Maria Grazia Vangeli, la giovane mamma di 31 anni di Copertino (Lecce), morta dopo aver partorito la sua prima figlia. Si tratta di personale medico e infermieristico dell'ospedale del paese: è un atto dovuto come primo accertamento penale in attesa dell'autopsia fissata non prima di giovedì.