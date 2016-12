Lecce, alcune case popolari verranno assegnate per sorteggio

13:08 - Gli aspiranti inquilini sono troppi e le case da assegnare non sono abbastanza. Per questa ragione alcune case popolari di Lecce saranno assegnate tramite pubblico sorteggio. Il Sindaco ha pensato di risolvere in questo modo il problema dei cittadini che hanno ottenuto lo stesso punteggio nella graduatoria provvisoria. Chi verrà estratto dalla sorte potrà entrare nella lista definitiva degli assegnatari di case popolari.