Lecce,22enne in coma dopo rave party

11:10 - E' ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita una ragazza di 22 anni di Cerfignano, frazione di Santa Cesarea Terme (Lecce), andata in coma durante un rave party. Secondo gli inquirenti avrebbe assunto un mix di alcol e anfetamine. Le forze dell'ordine non erano a conoscenza della festa organizzata in una masseria abbandanota dove poi è stata ritrovata esanime la giovane.

La 22enne è ricoverata in coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dopo aver assunto qualcosa durante un rave party svoltosi la notte tra venerdì e sabato in una masseria abbandonata, in località Pozzo Antico, sulla strada che collega Lecce alla marina di Torre Chianca.



Si sarebbe trattato di un rave party non autorizzato di cui le forze dell'ordine non sapevamo nulla se non quando qualcuno alle prime ore del mattino ha telefonato al 118 per segnalare la presenza per terra di una ragazza esanime.



Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno trovato la 22enne riversa sul pavimento priva di sensi. Le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. Sul posto, gli agenti della Questura che hanno avviato le indagini partendo dall'ascolto di alcuni ragazzi che hanno preso parte al rave party e rintracciati mentre lasciavano la masseria.