21:29 - "L'Ilva continua ad inquinare e le opere di risanamento non vanno al di là di interventi di maquillage". Lo scrive il gip di Taranto, Patrizia Todisco, respingendo la richiesta di dissequestro di fondi presentata dai legali del commissario Enrico Bondi per conto di Ilva. Nel provvedimento il gip scrive che sussistono "accertate violazioni delle prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria".