Droga, dieci arresti nel Barese

07:04 - I carabinieri hanno arrestato nel Barese una decina di persone appartenenti a una banda di spacciatori che acquistava cocaina pura a Milano per poi rivenderla in Puglia. L'organizzazione utilizzava corrieri che portavano la droga alla Lombardia in una officina meccanica di Bisceglie, da dove la cocaina veniva smistata ai compratori locali. I militari hanno sequestrato tre chili di cocaina pura, del valore di 40mila euro al chilo.