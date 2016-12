Caserma Cc assaltata dopo arresti

14:55 - Una cinquantina di persone ha tentato di assaltare la caserma dei carabinieri al quartiere Paolo VI di Taranto per ostacolare le operazioni di arresto di cinque giovani che erano stati sorpresi a rubare rame in un deposito di un vecchio supermercato. In aiuto dei carabinieri sono intervenute pattuglie di polizia e guardia di finanza. Tutti i presenti sono stati identificati: per alcuni è scattata la denuncia.

Un uomo, in particolare, avrebbe tentato di fare irruzione nella caserma entrando dal garage, ma e' stato bloccato. In aiuto dei carabinieri sono intervenute pattuglie di Polizia e Guardia di Finanza per riportare la calma tra le persone che avevano nel frattempo circondato la caserma. Ci sono stati momenti di grande tensione e la situazione è tornata alla normalità solo poco fa. I protagonisti del tentato assalto alla caserma sono stati tutti identificati; per alcuni di loro e' scattata la denuncia.