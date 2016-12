07:35 - I carabinieri di Brindisi hanno arrestato 46 persone e sequestrato un milione di euro a presunti affiliati a una frangia della Sacra corona unita. Alle persone finite in manette nel corso dell'operazione, denominata "Game Over", viene contestata anche l'accusa di aver smerciato ingenti quantitativi di cocaina e hashish per sovvenzionare i detenuti e le loro famiglie.