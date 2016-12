06:24 - Operazione congiunta di polizia di Stato e carabinieri nel Brindisino e in altre località: sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 indagati per associazione mafiosa, omicidi e tentati omicidi aggravati dal metodo mafioso. Le indagini condotte hanno consentito di ricostruire i moventi, gli autori e i mandanti di quattro omicidi e sei tentati omicidi avvenuti, tra il 1997 ed il 2010.