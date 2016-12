09:33 - Operazione dei militari del Gruppo pronto impiego della Guardia di finanza di Bari che hanno sventato un agguato a San Girolamo. Un arresto e una denuncia il bilancio. I militari hanno scoperto i due uomini, dei quali uno minorenne, nascosti dietro a un'auto: il maggiorenne, ben protetto da guanti e da giubbotto antiproiettili, era in possesso di un'arma russa, con colpo in canna, nascosta in una tasca del giubbotto.