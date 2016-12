21:31 - Il cadavere in parte carbonizzato di una donna di 24 anni, pare di nazionalità brasiliana, è stato trovato nella sua abitazione in via Vitulli a Mola di Bari. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che dovranno accertare l'identità della vittima e le circostanze della morte. Al momento sembra non ci siano segni di violenza sul corpo.