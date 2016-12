20:40 - Un pregiudicato che fino a martedì era agli arresti domiciliari, Saverio Esposito, di 48 anni, è stato ferito in un agguato compiuto per strada a Bitritto, in via Diaz. Diversi i colpi di pistola sparati, pare, da due persone che sono fuggite a piedi facendo perdere le proprie tracce. Esposito è stato ferito all'inguine, all'addome e alle braccia. Indagano i carabinieri.