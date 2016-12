"Arrestato per frode in commercio candidato sindaco del Tarantino", ma il suo staff smentisce

L'imprenditore Donato Ponzetta, 55 anni, candidato a sindaco di San Giorgio jonico (Taranto) e in lizza al ballottaggio del 19 giugno, sarebbe stato arrestato dagli agenti della Digos per frode in commercio. Il suo staff, tuttavia, smentisce categoricamente: "Nessun arresto, è stato convocato in questura in relazione ad anomalie avvenute durante lo spoglio dei voti".