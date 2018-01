Puglia, studentessa 18enne muore soffocata da un rigurgito Facebook 1 di 2 Facebook 2 di 2 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In un primo momento il fratello aveva tentato inutilmente di liberare la bocca della sorella dai residui di cibo in eccesso. Poi la chiamata al 118: all'arrivo dei sanitari, Ilaria era già in arresto cardiocircolatorio. Per un'ora il personale medico ha praticato tutte le manovre necessarie per riattivare la respirazione polmonare della ragazza ma non è bastato. La 18enne è morta poco dopo.